El 30% de la energía para el Principat será renovable

Endesa y Forces Elèctriques d’Andorra (Feda) renovaron ayer el acuerdo de suministro de la electricidad importada hacia el Principat. El documento establece que el 30% de la energía que se hará llegar al país desde España se cubrirá a través de un PPA (Power Purchase Agreement) con energía verde certificada (GdO).

El objetivo es que esta medida entre en vigor el 2028 y que permita a la compañía andorrana garantizar una estabilidad de precios al consumidor final, además de reforzar el papel de Endesa como su socio energético español de referencia. La iniciativa forma parte de la estrategia de las dos compañías hacia la descarbonización y la apuesta por la energía renovable. La firma del acuerdo fue ayer en la sede de Feda en la parroquia de Encamp.

La compañía eléctrica andorrana destacó la importancia del acuerdo, que se enmarca en el contexto del compromiso de Feda para garantizar que toda la electricidad importada en el año 2030 sea de origen renovable. Para Endesa, los PPA se han convertido en una herramienta fundamental para dar estabilidad en la cobertura de necesidades energéticas.