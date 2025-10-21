Impulsan un plan de promoción turística local

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Organyà impulsa un plan para mejorar el posicionamiento turístico del municipio, dentro del marco de un turismo sostenible y comprometido con la lucha contra el cambio climático. Bajo el nombre Organyà Turisme, la propuesta mejorará la visibilidad y el atractivo de la oferta turística del municipio, destacando el valor de sus principales activos, como son las actividades en plena naturaleza (como el parapente, la BTT, el senderismo, el barranquismo o el caiac), el paisaje, la gastronomía local y el legado histórico y literario vinculado a las Homilies d’Organyà.

El plan, que supondrá una inversión de 23.900 euros, contempla acciones como la creación de un canal propio de Wikiloc con rutas por la naturaleza, la promoción del parapente como actividad de referencia mundial, la grabación de imágenes en 360º del término municipal para Google Street View, la elaboración de mapas turísticos y la distribución de manteles interactivos en los restaurantes, con la ayuda de códigos QR para dar a conocer los atractivos locales y dar acceso a la plataforma Wikiloc. También se instalarán lonas y vinilos promocionales en puntos estratégicos de la carretera C-14 y en establecimientos comerciales, con imágenes antiguas de Organyà para reivindicar el pasado del pueblo. Asimismo impulsarán un plan de comunicación integral para reforzar la marca Organyà Turisme. El proyecto cuenta con la colaboración del patronato de Turismo de la Diputación. Las diferentes líneas de trabajo se desarrollarán a lo largo de los próximos meses “en colaboración estrecha con el tejido asociativo, el sector empresarial y los agentes del territorio”, según explicó ayer el alcalde, Celestí Vilà.