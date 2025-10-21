La CHE avala el muro en Velilla para proteger Fraga de las riadas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha avalado el proyecto original del Cinca Revive, el plan para mejorar la proteccion del casco urbano de Fraga frente a las crecidas del río, con el muro de contención de Velilla de Cinca, cuyo mantenimiento en el diseño había provocado varios enfrentamientos institucionales en los que se han visto envueltos los dos ayuntamientos, el ministerio de Transición Ecológica y el organismo de cuenca, y que también ha provocado tensiones en la Comarca del Baix Cinca y en la Diputación de Huesca.

“En su día la CHE autorizó el proyecto presentado por el ayuntamiento de Fraga para mitigar los daños por inundación en su municipio, que entre otras actuaciones incluía el recrecimiento de una mota entre Fraga y Velilla”, explicaron fuentes de la Confederación, que anotaron que desde el organismo de cuenca “podemos decir que el proyecto está autorizado, porque es acorde con la reglamentación existente”.

En este sentido, anotaron que el retranqueo de las motas de Fraga para que el cauce del río recupere parte del espacio que la ciudad ha ido ocupando en el último medio siglo, será, con la construcción del muro, “efectivo en esta aminoración de los daños por inundación en caso de crecida” en la capital del Baix Cinca.

El principal motivo de oposición a la construcción del muro en Velilla radica en el eventual riesgo de inundación para una parte de su huerta que conlleva esa obra. Los agricultores temen que, por su ubicación, también entraña el peligro de incrementar las posibilidades de que los árboles frutales puedan sufrir heladas en primavera al atenuar el efecto de los vientos que las aminoran.

El tercer flanco de discrepancia es el administrativo, ya que el ayuntamiento de Velilla no participa en el proyecto definitivo.