Rebaja del 25% en el forfet de las estaciones de Tot Nòrdic

El forfet para la temporada de invierno 2025-2026 está ya a la venta para las estaciones de esquí nórdico agrupadas bajo la marca Tot Nòrdic. Puede comprarse a través de la web www.totnordic.com, o bien en las oficinas de los siete dominios esquiables que comparten esta denominación común en las comarcas del Alt Urgell, la Cerdanya y el Pallars Sobirà. Son Tuixent-la Vansa, Sant Joan de l’Erm, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan y Virós-Vallferrera. Los aficionados pueden adquirir el forfet con un 25% de descuento hasta el 16 de noviembre. Con esta promoción, el pase para adultos cuesta 127,50 euros, y el de niños o mayores de 65 años, 67,50 euros.

El pase de Tot Nòrdic incluye también un 50 por ciento de descuento en el forfet de día de las estaciones de nórdico de Beille et Chioula (Arieja) y La Llosa (Capcir), y un 25 por ciento de descuento en el complejo Naturland (Andorra). También otorga invitaciones de un día para practicar esquí alpino en las estaciones de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Boí Taüll y Tavascan. De manera paralela, Tot Nòrdic sortea dos forfets de temporada para quienes contesten un cuestionario online para conocer los hábitos y preferencias de las personas que han visitado las estaciones, ya sea en invierno o en verano.

Los complejos de esquí nórdico ultiman estos días mejoras en sus respectivos equipamientos. Entre ellas destaca la rehabilitación de sistemas de aislamiento de las cubiertas de edificios y cambios de ventanas. Las actuaciones se han centrado en los refugios del Cap del Rec, de Lles de Cerdanya, del de Aransa y del de La Basseta, en Sant Joan de l’Erm. La inversión ha ascendido a 178.155 euros. También han instalado estaciones de carga para vehículos eléctricos por valor de 57.000 euros en Tuixent-La Vansa, Guils de Cerdanya y Tavascán.