Fira de Mollerussa prevé culminar un año histórico con Autotardor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Con más de 360 vehículos vendidos y un volumen de negocio superior a los 11 millones de euros en los salones del motor celebrados este año, Fira de Mollerussa se encamina a cerrar 2025 como un año histórico. La previsión es alcanzar los 12 millones de euros en ventas, superando el récord de 2019. La guinda a esta trayectoria se espera con la 30 edición de Autotardor, dedicada a los vehículos de ocasión. La organización espera mantener el ritmo de ventas del año pasado, cuando se cerraron 121 operaciones por un valor de 2,5 millones de euros. Del 24 al 26 de octubre, el recinto ferial de la capital del Pla reunirá a 20 expositores (uno más que el año pasado). El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, inaugurará el certamen.