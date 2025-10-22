SEGRE

Incendio en una casa abandonada de Alcoletge, que daña la cubierta

Imagen de la extinción con la autoescalera. - SEGRE

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron a primera hora de la mañana en la extinción de un incendio en una casa de dos plantas en las afueras de Alcoletge. El inmueble, situado en el camino de Bell-lloc y que está en estado de abandono, sufrió daños en parte de la cubierta. No hubo personas heridas. El fuego se declaró a las 6.55 horas y los Bomberos activaron cuatro dotaciones, una de ellas la autoescalera, lo que permitió atacar las llamas desde arriba.

