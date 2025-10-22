Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Durante la madrugada de este martes varios vehículos han sufrido actos vandálicos en la calle Doctor Àngel Nadal de Bell-lloc d'Urgell. Según ha explicado un vecino a SEGRE, tres individuos habrían causado desperfectos a varios coches estacionados en la vía pública después de una pelea entre ellos, rompiendo retrovisores y rallando la carrocería de tres vehículos.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 12 de la noche, cuando vecinos de la zona escucharon gritos en la calle. Un residente que presenció el incidente ha explicado que tres jóvenes estaban discutiendo y, de repente, empezaron a destrozar retrovisores de varios vehículos aparcados.

Por lo visto, y según fuentes vecinales, horas antes estas tres personas habrían intentado okupar una casa no habitada de la calle, pero los vecinos lo vieron y alertaron a los Mossos d'Esquadra, que los hicieron marchar de la casa. Poco después empezaron los disturbios por el pueblo, hasta que los Mossos los identificaron. Finalmente se marcharon del pueblo.

Preocupación por la seguridad en el municipio

Según los vecinos de esta calle, es la primera vez que sucede un incidente de estas características, hecho que ha generado preocupación entre el vecindario. Los afectados presentarán la denuncia formal en la comisaría de los Mossos d'Esquadra esta misma tarde.

Además estudian reunirse con el alcalde para expresar su inquietud por la seguridad.