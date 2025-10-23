Gran susto en Anglesola por el fuerte viento: parte del techo del polideportivo impacta en la escuela

Publicado por segre Imágenes de Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El episodio de fuerte viento que sacude este jueves el llano de Lleida ha provocado un gran susto en Anglesola, afortunadamente sin tener que lamentar ningún herido. El incidente se ha producido cuando pasaban pocos minutos de las tres de la tarde, cuando a causa de la ventolera se ha producido el desprendimiento de una parte del techo del polideportivo y ha impactado en la escuela Santa Creu, situada en la avenida Catalunya. Hasta el lugar han acudido Mossos d'Esquadra, Bomberos y ambulancias del SEM, aunque ningún alumno ni docente ha resultado afectado. Los niños se han esperado en el patio mientras los Bomberos hacían una inspección de seguridad y comprobaban el estado de la estructura y al cabo de un rato ya ha sido la hora de la recogida y los niños y niñas han vuelto a su casa.

La caída de una parte de la estructura del techo del pabellón ha provocado desperfectos de cierta consideración en el centro, sobre todo cristales rotos.

El Conseller de Presidència, Albert Dalmau, visita la escuela

Evacuada también la escuela Vedruna de Tàrrega

En Tàrrega, también ha habido que evacuar la escuela Vedruna porque las placas del techo del pabellón que hay al lado también se han empezado a levantar por el viento. En este caso, no ha habido desperfectos en el centro.

Una treintena de salidas de los Bombers a Lleida

Los Bombers de la Generalitat han recibido hasta las 16 horas una cincuentena de avisos por el fuerte viento en el llano de Lleida, muchos de ellos por árboles rotos y ramas caídas.

Un arbre trencat a l'avinguda Joana Raspall de Lleida.

Este jueves, el Servicio Meteorológico de Catalunya ha alertado de peligro 3 sobre 6 por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente en las comarcas del llano de Lleida y la Catalunya Central.