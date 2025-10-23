Prisión por cultivar 3.982 plantas de marihuana en Torre-serona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Nacional desmanteló el pasado septiembre una plantación de marihuana en el polígono industrial de Torre-serona. Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos hombres, de nacionalidad china y de 38 y 43 años. Ambos ingresaron en prisión preventiva tras pasar a disposición del Juzgado número 4 de Lleida. Las primeras indagaciones policiales comenzaron a mediados de septiembre, al recibir sobre la existencia de una plantación de cultivo indoor en Torre-serona.

Las pesquisas dieron como resultaron la localización del lugar donde se estaba produciendo el cultivo de marihuana, detectando los agentes que se estaba llevando a cabo en el interior de una nave industrial que carecía de actividad lícita aparente. En su interior, localizaron cinco salas en las que estaba distribuida la plantación de cannabis, interviniéndose 3.982 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento y los utensilios eléctricos, físicos y orgánicos necesarios para el desarrollo de las plantas.