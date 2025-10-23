Restauración de pinturas murales en el monasterio de Avinganya

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Diputación restaurará las pinturas murales del presbiterio románico del monasterio de Avinganya, en Seròs, propiedad del ente provincial y declarado bien cultural de interés local. El objetivo es garantizar la conservación de estas pinturas para evitar su pérdida y preservar la memoria histórica. La actuación, que tiene un coste de 29.730 euros, permitirá dar un trato adecuado a las patologías que les afectan y dotar a las pinturas de la estabilidad necesaria para garantizar su conservación. Paralelamente, también se trabaja en el revestimiento del claustro del monasterio.