Trabajos nocturnos para renovar 1,5 km de la línea de La Pobla

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) adjudicó ayer los trabajos para la renovación de 1,5 kilómetros de vía entre los apeaderos de Alcoletge y Vilanova de la Barca de la línea de La Pobla. La obra consistirá en la renovación integral de la vía, tanto del carril como de las traviesas, que pasarán a ser de hormigón monobloque con fijaciones elásticas, sustituyendo las actuales bibloc. Las nuevas, de más peso y una superficie de contacto superior con el balasto, pretenden evitar efectos del calentamiento. Los trabajos no afectarán el servicio ferroviario de la línea. El proyecto también contempla la renovación total del balasto. Las obras se llevarán a cabo en horario nocturno para no afectar el servicio ferroviario. El proyecto se ha adjudicado a la UTE Vilor Infraestructuras S.L. – Construcciones Rubau, S.A. por un importe de 1.532.329 euros (antes de IVA) y un plazo de ejecución de 30 semanas. Con esta actuación, FGC da un paso más en la renovación total del tramo de vía comprendido entre las estaciones de Lleida y Balaguer, que ha llegado al final de su vida útil.