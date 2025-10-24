Un accidente con un camión de mercancías peligrosas obliga a cortar la AP-2 en Sudanell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y una furgoneta ha obligado a cortar la AP-2 en sentido Lleida este viernes a primera hora de la mañana. La colisión se ha producido por causas que se investigan a las 05.27 horas a la altura del punto kilométrico 135,8. La carga que transportaba el camión, acetona, no se ha visto afectada.

Hacia las 06.40 h se ha abierto un carril de circulación y a las 07.15 horas el tráfico ha quedado totalmente restablecido.

El conductor de la furgoneta ha resultado herido leve y ha sido traslado para|por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.