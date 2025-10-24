Invierten 1,1 millones en reformar los juzgados

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El departamento de Justícia de la Generalitat invierte 1,1 millones de euros en los Juzgados de Cervera para mejorar las condiciones térmicas y la eficiencia energética del edificio. A mediados de octubre empezaron los trabajos de saneamiento de la fachada, la cubierta, las terrazas del inmueble y los canales de evacuación de agua del edificio con el objetivo de reparar las zonas dañadas. También se sustituirá el revestimiento de la fachada para mejorar la impermeabilización, se instalarán placas fotovoltaicas y se renovarán los sistemas de climatización, entre otras actuaciones.

La intervención se enmarca dentro del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) y parte de las obras se financian con fondos europeos. En concreto, las partidas que son objeto de subvención son las que permiten una reducción igual o superior al 30% de emisiones de CO2.

Según la Generalitat, está previsto que los trabajos terminen a principios del 2026 y se ejecutarán en horario de tardes para no interferir en la actividad judicial, que continuará con normalidad.

Por su parte, el alcalde, Jan Pomés, celebra que se invierta en la mejora de los juzgados y se apueste por el partido judicial de Cervera: “Eran unas obras muy necesarias”. También recordó que desde la Paeria trabajan conjuntamente con la Generalitat y el Gobierno para abrir un tercer juzgado con el objetivo de ser “más ágiles”.