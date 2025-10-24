La Vall d’Ora estrena recetario

Guisantes negros, pato con peras, lomo con naraja y crema de limón, este fue el menú que más de 150 comensales pudieron degustar el sábado en la Masia Pujol de Navès en el acto de presentación del libro El xup-xup de la Vall d’Ora. El libro es un recetario de Dolors Pujol, masovera desde hace décadas de este establecimiento de Navès. El objetivo al elaborar el libro era recoger las recetas que han ido pasando de generación en generación para evitar que se pierdan. “Son muy antiguas y todas han salido de la familia, de mi madre y mi abuela hasta llegar a mí”, explicó. El libro consta de setenta y siete recetas, la mayoría, transmitidas de viva voz aunque también las hay de propias. “La cocina es mi mundo y aquí en el restaurante de Masia Pujol solo cocino recetas tradicionales, es algo muy característico”.

El acto del sábado contó con la participación del periodista Jordi Vilagut, promotor del libro y que ha participado en su redacción, y con la actuación musical del duo Desaire, con la actriz Lloll Bertran y el poeta Celdoni Fonoll y las intervenciones del ex Síndic de Greuges Rafael Ribó.

La anfitriona explicó que no descarta una segunda parte del libro para incluir nuevas recetas y antiguos remedios caseros para determinadas enfermedades que se utilizaban en la Vall d’Ora, además de anécdotas. El libro solo se vende en la masía, aunque se estudia ampliar los puntos de venta.