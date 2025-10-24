Una nueva campaña de excavación en el castillo de Mur refuerza la teoría de un poblado visigodo junto a la fortificación

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una nueva campaña de excavación junto al castillo de Mur, en el Pallars Jussà, se centra en delimitar los muros que definen las estancias de ocupación. Se trata de localizar los restos del hábitat asociados al castillo. En la parte baja del recinto, en la cual trabajan los arqueólogos, hay un muro ciclópeo que seguramente fecha de época visigoda. Para poder llegar a ver todas las estructuras de un posible antiguo hábitat asociadas a este muro ciclópeo, los arqueólogos han empezado a excavar la parte superior de manera progresiva llegar a la inferior del recinto y reforzar la teoría que en el castillo de Mur existió un antiguo hábitat probablemente de época visigoda.

Las evidencias hacen pensar a la arqueóloga y directora de la excavación, Marta Sancho, que es anterior al castillo, ya documentado el año 969 y fechado del siglo XI.

Los restos localizados en la colina, por encima del muro ciclópeo muestran varias fases de ocupación entre los siglos IX y XI, con muros y estructuras y lo que parece ser una calle, que indican que no era sólo una fortificación militar, sino también un espacio donde se vivía.

En torno a la colegiata de Santa Maria hay documentación que ya habla de un hábitat, posiblemente de unas cien construcciones, pero del poblado junto al castillo no se ha encontrado de momento documentación que lo cite. Sancho ha explicado que no cree que el poblado de la fortificación sea mayor que el de la colegiata y es prematuro hablar de número de espacios.

La campaña de excavaciones se ha hecho con la voluntad de recoger más información desde el punto de vista arqueológico e histórico de este lugar. También se considera importando encontrar bastantes restos para fecharlo con exactitud. En esta campaña han aparecido algunos restos de cerámica, pero confían bajar a niveles inferiores para encontrar más restos que ayuden a fechar. De momento, ya han encontrado restos cerámicos que del siglo IX que podría confirmar estructuras de esta época. Ahora, están excavando en la última fase de ocupación, no mucho más atrás del siglo XIII-XIV.