“Los niños se asustaron, pero todos actuaron muy bien”

Anglesola emprendió ayer una jornada intensa de limpieza tras el susto vivido el jueves a primera hora de la tarde cuando el fuerte viento arrancó parte del tejado del polideportivo e hizo volar doce paneles de sandwich y sus guías, que impactaron contra la escuela.

El objetivo es restablecer la normalidad lo antes posible, especialmente en el centro educativo, donde el incidente provocó momentos de gran tensión y nervios a pesar de que no hubo que lamentar ninguna persona herida. Según Alba Cera, directora del centro, “normalmente ya entramos muy puntuales, pero el jueves todavía lo hicimos unos minutos antes. Hacía mucho viento y decidimos no hacer filas en el patio, sino entrar directamente. A las 14.59 horas todos los niños ya estaban en las aulas”.

Pocos minutos después, un ruido intenso y estremecedor sorprendió a maestros y niños. “Estábamos junto a dos maestras y una niña subiendo en el ascensor y oímos un impacto impresionante: placas, ventanas…”, recordó. Los maestros reaccionaron con rapidez: activaron un confinamiento preventivo y avisaron a los servicios de emergencia. “Los niños se asustaron, pero todo el mundo actuó muy bien, se abrazaron, se apoyaron…”, explica Cera. Rápidamente, Bomberos, Mossos y SEM llegaron al sitio para garantizar la seguridad y valorar los daños. Ayer la prioridad fue dejar el centro educativo limpio y ordenado.

A pesar de no dar clase, la escuela ofreció servicio de acogida en el centro de día, al que asistieron 27 alumnos de los 119 del centro. “Ha sido un trabajo de equipo que emociona. Maestros, ayuntamiento, servicios de emergencias… reaccionaron muy rápido”, destacó Cera. La escuela confía en poder reanudar el lunes las clases con normalidad. “Lo más importante es que no ha habido heridos”, añadió. El polideportivo permanecerá cerrado hasta nueva orden por riesgo de desprendimientos, lo que obliga a reorganizar actividades de la escuela como la Castañada o las clases de educación física.