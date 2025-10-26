Àger celebra la primera Feria Ganadera sin animales por la alerta de dermatosis nodular

Las calles de Àger se llenaron con una muestra de antiguos oficios relacionados con la ganadería. - A. ÀGER

Àger celebró ayer la primera edición de su Feria Ganadera, creada para dar visibilidad al sector ganadero y reconocer la importancia de los oficios tradicionales como elemento identitario del territorio. Sin embargo, la muestra de ganado y las exhibiciones de perros pastores y cabritos quedaron suspendidas, ante la alerta por dermatosis nodular contagiosa que afecta al sector bovino catalán.

Esta medida preventiva se aplica en toda Catalunya. Pese a ello, la feria mantuvo ayer los actos previstos y las calles de Àger se llenaron de demostraciones de oficios tradicionales, expositores de productos locales y espectáculos de calle inspirados en la trashumancia.

Se ofreció una muestra gastronómica dedicada al cabrito, se celebraron espectáculos infantiles y el Local Social acogió proyecciones de documentales centrados en el mundo ganadero y la vida trashumante. La comida popular que estaba prevista hoy también se trasladó ayer.

La alcaldesa, Mireia Burgués, apuntó que, pese a la falta de animales, “la feria nace con la voluntad de convertirse en una cita anual de referencia en el territorio y de apoyo a la ganadería extensiva”, dijo. El certamen se enmarca dentro del proyecto Prepast.