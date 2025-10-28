La Fira de Muntanya, con pocas setas y el acento en otras actividades

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Festa i Fira de Muntanya de Coll de Nargó, que se ha celebrado el fin de semana en este municipio del Alt Urgell, ha optado por compensar la falta de setas con otras actividades paralelas y asegurar así la continuidad del certamen. El programa ha incluido una veintena de actos para todos los públicos. Aparte de las paradas de artesanía y de gastronomía, que ya son una tradición y que se sitúan en el centro del pueblo, este año han destacado novedades de la mano de la Colla de Turriais, los jóvenes del pueblo. Entre las iniciativas que reunieron un mayor número de público destacó un concurso de all i oli, una comida popular y una gimcana por las calles del pueblo.

Fuentes municipales apostaron por continuar celebrando la feria “haya o no haya setas”, el producto protagonista de anteriores ediciones, si bien aseguraron que este año “todavía hemos podido ver alguna caja de fredolics”. La programación se completó con un desayuno popular, la presentación del libro Alimentación y gastronomía en el Alt Urgell, de Pilar Betriu, vecina del pueblo, y un concierto del grupo Magari. La inauguración, con discursos de las autoridades, se celebró el sábado en la plaza de delante del ayuntamiento, e incluyó un aperitivo.