Una niña, herida leve al ser atropellada en Bellpuig

Una niña ha resultado herida de carácter leve después de ser atropellada en un paso de peatones de la avenida Urgell de Bellpuig. El accidente se ha producido poco después de las ocho de la mañana y, según han informado los Bomberos y fuentes municipales, la menor ha sufrido una lesión en la barbilla y ha sido trasladada al CAP de la localidad, donde ha recibido asistencia y curas. Los Mossos d'Esquadra de tráfico han realizado el atestado correspondiente.