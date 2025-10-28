Una obra de teatro narrará la vida del fundador de la Cooperativa Cadí, Josep Zulueta

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Associació Nus Teatre per les Arts Escèniques al Pirineu, una entidad recientemente constituida en el Alt Urgell, prepara una obra teatral que narrará la vida del fundador de la Cooperativa Cadí, Josep Zulueta (1858-1925), coincidiendo con el centenario de su muerte. El montaje escénico se titulará L’home de la Torre del Peu y se encuentra ya en fase de ensayos. El estreno, según ha adelantado la compañía, está previsto el 27 de noviembre en la sala Sant Domènec de La Seu y posteriormente se representarán otras cinco funciones.

L’home de la Torre del Peu es una obra inédita en los escenarios, con texto del escritor local Isidre Domenjó y del director y actor de teatro urgelense Pere Tomàs. El espectáculo se ha concebido de pequeño formato y tendrá un aforo máximo de 70 espectadores por sesión. Para conseguir un ambiente íntimo se adecuará la sala.

El título del espectáculo hace referencia a la finca conocida como la Torre del Peu, situada en el municipio, y que Zulueta compró el año 1892 para convertirla en una granja experimental de la maquinaria agrícola que él mismo inventó y patentó. La trama de la obra gira entorno una familia agricultora que se encuentra en la disyuntiva de abrazar el movimiento cooperativo y la compra de vacas de leche, tal y como promueve Zulueta, o vender la tierra y emigrar a América.

La Cooperativa Cadí ha celebrado este mes de octubre sus 110 años de historia, consolidando así su trayectoria como referente de cooperativismo agroalimentario en el Pirineo y como pilar fundamental para la vida económica, social y ambiental del territorio. El grupo está formado por 63 familias ganaderas del Alt Urgell y de la Cerdanya, que aportan cerca de 170.000 litros de leche diarios. Cadí recoge cada día la leche de las explotaciones de sus socios, con la que elaboran quesos y mantequilla de gran calidad. Facturó 165 millones de euros el último año y cuenta con una plantilla de 231 personas. Forman parte de este grupo la propia Cooperativa, la filial del mercado francés (Per Inter), el centro logístico de Francia (PSL), y Llet Nostra.

La comarca del Alt Urgell mantiene granjas de leche tras el cierre de todas las del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y la Val d’Aran.