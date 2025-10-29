Clamor estudiantil para luchar contra acosos escolares como el de Almacelles

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

‘Prou bullying i discursos d’odi’. Así rezaba la pancarta que ayer al mediodía encabezó la manifestación que tuvo lugar en la ciudad de Lleida contra el acoso escolar en las aulas, en la que participaron unas 200 personas, principalmente jóvenes. La protesta —convocada por el Sindicat d’Estudiants en una jornada en la que también se había convocado huelga— salió del campus de Cappont de la Universitat de Lleida y finalizó ante los servicios territoriales de la conselleria de Educación. Hubo marchas en otras ciudades del Estado y se convocó a raíz del suicidio el pasado 14 de octubre de Sandra Peña, una joven estudiante de Sevilla de 14 años. La protesta cogió más fuerza todavía después de que trascendiera que se está investigado la muerte de Dani, un joven de Almacelles de 15 años que se quitó la vida el pasado julio y cuya familia ha denunciado que sufría bullying.

“Creemos que los casos de Sandra y de Dani deberían haberse evitado”, dijo una de las organizadoras de la marcha en Lleida, que añadió que “debemos ir a la escuela para ganarnos un futuro, no para perderlo”. En este sentido, dijo que “es una lucha importante y debemos hacer algo para cambiar. Nos afecta y tenemos casos en Lleida. No solo nos referimos a suicidios, también nos referimos a trastornos mentales y problemas psicológicos. La escuela no debe ser un lugar donde se generen problemas de salud mental. Es una responsabilidad de todos. No podemos permitirlo”.

El departamento de Educación ha detectado 69 posibles casos de acoso escolar en los tres últimos cursos en Lleida. En el 2022-2023 fueron 15 y el curso siguiente se elevaron a 36, como publicó SEGRE el pasado 3 de octubre, mientras que hubo otros 18 en el ejercicio 2024-2025.