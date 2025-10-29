Detenido un joven de 24 años por tráfico de drogas desde un domicilio de Corbins

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Corbins a un joven de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Meses atrás los mossos abrieron una investigación por un posible tráfico de drogas desde un domicilio de esta población.

Después de varios dispositivos de seguimiento vigilancia, los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent constataron las sospechas. Finalmente, el hombre ha quedado arrestado este miércoles por la mañana durante un registro en la vivienda, donde los mossos han localizado varias cantidades de cocaína, hachís, MDMA y marihuana.