El mejillón cebra se expande y lo detectan ya en todos los grandes embalses de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La presencia del mejillón cebra sigue extendiéndose por los grandes ríos de Lleida y, desde ellos, por las infraestructuras de regadío y de abastecimiento de agua de toda la demarcación. El proceso de expansión de esta especie invasora, que coloniza tubos y cañerías hasta la obturación, pone en riesgo el uso lúdico y turístico de varios embalses, actividades que llevan décadas consolidadas entre los principales atractivos turísticos de Ponent.

La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) confirmó ayer que la última campaña de muestreo de esta especie invasora ha aportado “indicios de presencia larvaria” con una “baja concentración” en los embalses de Terradets y Camarasa, en el Noguera Pallaresa, a lo que se suma la detección, por segundo año consecutivo, de larvas en Canelles, en el Ribagorçana.

La campaña, que incluyó la toma de 652 muestras de superficie y 140 muestras en profundidad en 38 embalses entre julio y septiembre, no añade nuevos embalses a la lista de los que albergan ejemplares adultos, en la que el año pasado entró Santa Anna, en el Ribagorçana.

La expansión del mejillón cebra abarca ya todos los embalses de los tramos medios y bajos de los grandes ríos leridanos, puesto que a los anteriores se les suman Oliana y Rialb en el Segre, Escales en el Ribagoçana y Sant Antoni y Sant Llorenç en el Pallaresa. Completan la lista Utxesa, en el Canal de Seròs, Barasona en el Ésera, San Salvador en el Canal de Saidí y Mequinensa y Riba-roja en el Ebro.

¿Y qué se puede hacer en un escenario así? No mucho. “La única opción es ralentizar su propagación para ganar tiempo y prepararse para convivir con la especie”, señala Antoni Palau, profesor de la UdL y experto en agua que lleva dos décadas investigando al molusco.

“No hay vuelta atrás. Está en los mayores embalses, y habrá que empezar a tomar medidas en todas las tomas de agua para riego y para abastecimiento que salen de ellos”, anota. El catálogo de opciones incluye, entre otras, duplicar las captaciones para disponer de una alternativa en caso de obturación de la otra, instalar puntos de tratamiento en el origen de los sistemas o monitorizar las redes.

“Lo importante es poner las soluciones a tiempo. Vamos a tener que adaptar las infraestructuras a esta especie y a otras”, indica Palau. Entre estas destacan los briozoos, una especie de estropajo orgánico de mayor impacto que el mejillón cebra.

Prohibido navegar en Canelles y en Santa Anna desde el 1 de noviembre

La navegación quedará prohibida a partir del próximo sábado, 1 de noviembre, en los embalses de Canelles y Santa Anna, en el Noguera Ribagorçana, tras haberse confirmado la presencia del mejillón cebra en ambos embalses sin que hasta el momento ninguna administracion pública ni entidad privada haya instalado una estación de limpieza. La suspensión de esa actividad “se mantendrá hasta que no se habilite una estación de limpieza en ambos embalses”, anunció ayer la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro).

El organismo de cuenca “ha llevado a cabo” a lo largo de los últimos meses “una rueda de contactos con las administraciones locales de la zona y con administraciones con competencias en materia de turismo para intentar que se habilitara una estación durante la temporada de verano”, señala en una nota. La ausencia de esa instalación ha terminado por desencadenar la prohibición.