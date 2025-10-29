El monasterio de Les Avellanes vuelve a lucir las tumbas de los Comtes d’Urgell

Las réplicas de las tumbas de Àlvar I y Cecília de Foix devuelven al monasterio de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes, en Os de Balaguer, parte de su esplendor medieval al lucir nuevamente en el altar de la iglesia. Forman parte del proyecto de recuperación y dignificación del panteón de los Comtes d’Urgell que se impulsó en 2016.

El monasterio de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes, en Os de Balaguer, volvió a vivir ayer un día histórico con la llegada de las réplicas exactas del sepulcro doble de Àlvar I y Cecília de Foix, Comtes d'Urgell. No son los originales, sino copias fidedignas que se han elaborado con materiales que imitan la piedra natural, y que se han creado a partir de la digitalización en 3D de los originales, que siguen en el Metropolitan Museum de Nueva York, en la sede de The Cloisters. “Es un día histórico”, aseguró el director del monasterio, Robert Porta, mientras observaba la colocación minuciosa del doble sepulcro en el lateral izquierdo del altar de la iglesia. “Desde 1906, cuando los originales fueron trasladados a Estados Unidos, soñábamos con poder devolverlos, aunque fuera a través de una reproducción. No podemos traer las piezas auténticas, pero sí devolver su significado, dignidad y valor cultural a la sociedad”, dijo.

Estos dos nuevos sepulcros se suman al del vizconde de Àger, Àlvar II, (el guerrero de la saga) que fue instalado hace dos años en la capilla lateral de la iglesia. Queda pendiente la reproducción del de Ermengol X, el impulsor del panteón y figura clave de la nobleza catalana medieval. “Es el más complejo de todos, y será el gran reto final”, adelantó Porta. “Habrá que volver a Nueva York, hacer nuevos escáneres y coordinar un proceso técnico muy minucioso. Pero el proyecto de recuperación está pensado para completarse, es una cuestión de tiempo, implicación y voluntad colectiva”. Recordó que la reconstrucción forma parte del ambicioso proyecto de investigación, restauración y difusión del patrimonio funerario de los Comtes d’Urgell, que durante siglos descansaron en este monasterio fundado en el siglo XII.

La empresa 3dtecnics de Olot, encargada de la reproducción, ha elaborado las réplicas con un material llamado macril que asegura su durabilidad. “Es lo más parecido a la piedra que existe”, explicó Francesc Montero, responsable del taller de Olot. “El proceso ha sido largo, entre siete y ocho meses de trabajo, porque no se trata solo de copiar, sino de devolver el alma a la pieza. La tecnología ayuda, pero la mano del artesano es imprescindible”. Por su parte, la vicepresidenta del IEI y alcaldesa de Os, Estefania Rufach, apuntó que la Diputación, que ha financiado el proyecto con 85.000 euros, “siempre apostó por estas réplicas” y destacó que la voluntad de la corporación es continuar y completar el panteón dinástico con la reproducción del último sepulcro. “Este segundo trabajo ha sido más ágil y eficiente”, gracias a la experiencia y coordinación entre instituciones, dijo Rufach. De hecho, la iniciativa ha sido posible gracias al trabajo en red de la Diputación, el departamento de Cultura, el consell de la Noguera, el ayuntamiento de Os, el museo de Arqueología, Maristes y la UdL, entre otros.

Mientras, los restos óseos de los condes esperan ser depositados en el panteón cuando finalicen los análisis de ADN y dataciones por radiocarbono, iniciados en mayo, para confirmar la cronología de los restos de la saga noble catalana medieval.