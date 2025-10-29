La Generalitat limita por decreto las nuevas centrales solares en regadíos

El Consell Executiu aprobó ayer un decreto ley para limitar la construcción de nuevas centrales solares en suelo de regadío, tanto en zonas que ya reciben agua como aquellas donde está previsto llevarla. Esta regulación recoge la propuesta conjunta que presentaron el pasado mes de septiembre en el Parlament la asociación de comunidades de regantes Acatcor y la patronal fotovoltaica Unefcat. Así consta en el preámbulo del propio texto, que destaca la necesidad de “poner fin a la conflictividad histórica” entre estos dos sectores.

El decreto ley plantea “impedir nuevos parques solares en zonas de regadío como norma general”, según afirma en el preámbulo. Sin embargo, abre la puerta a numerosas excepciones. En primer lugar, permitirá las centrales ya autorizadas o que ya estén en tramitación. También abre la puerta a instalaciones de hasta 5 MW de potencia y para autoconsumo de energía. Asimismo, se podrán construir en terrenos degradados, que no hayan tenido uso agrario en al menos 5 años o donde no se haya implantado el riego en una década. Por otra parte, favorecerá el despliegue de paneles solares en espacios como la superficie de balsas y canales de riego. Acatcor y Unefcat celebraron el decreto ley, que consideran “fruto del diálogo y del consenso entre sectores clave del país”.

Al margen del suelo de regadío, el decreto ley incluye otras medidas para tratar de acelerar el despliegue de energías renovables. Entre ellos destaca la posibilidad de transferir a otras empresas autorizaciones para centrales solares y eólicas cuyos promotores no vayan a construir. Actualmente la compraventa de proyectos se hace mediante la adquisición de las empresas que los promueven. La nueva normativa reduce a la mitad los plazos de tramitación para repotenciar centrales solares y eólicas ya existentes, siempre que la potencia adicional no supere en más del 25% la inicial.

Un registro oficial y normativa para las comunidades energéticas

El decreto ley establece una regulación para las comunidades energéticas: colectivos que se unen para generar y compartir energía, así como para reducir su consumo, entre otras iniciativas. La nueva normativa crea un registro para ellas y regula aspectos como la participación de los ayuntamientos. En los últimos años han proliferado sin un marco legal específico para ellas, bajo formas jurídicas que van desde entidades sin ánimo de lucro hasta sociedades mercantiles. Lleida acoge una veintena, que han captado 2,3 millones de euros en ayudas de la UE para instalar 4,2 MW de potencia solar. Por otra parte, el decreto exime del trámite ambiental la instalación de baterías para almacenar la energía de paneles solares y molinos de viento si están dentro del recinto del complejo original.