La Granadella prevé mantener ventas de aceite

El presidente de la Cooperativa de La Granadella, Ramon Barrull, aseguró ayer que esperan vender entre 10.000 y 12.000 litros de aceite durante el próximo fin de semana, dentro de la celebración de la Fira de l'Oli, la primera premsada. Indicó que las perspectivas de producción estarán entre los 700.000 y 800.000 litros y que se prevé mantener los precios de la pasada campaña, que fueron de 45 euros las garrafa de cinco litros, en un año en el que “el aceite será de mejor calidad, aunque en cifras no se llegará a los de la pasada temporada”.

La Granadella abre este fin de semana el ciclo de las ferias dedicadas al aceite y se ha convertido en una de las citas más destacadas en el calendario oleícola de Catalunya, según explicó la diputada Sandra Marco, en la presentación del certamen ayer en la Diputación. Este año tiene especial significación, ya que coincide con la clausura del décimo aniversario del Centre de la Cultura de l’Oli de catalunya (CCOC), dedicado a la difusión, formación y promoción del sector.

La presentación del libro Receptes amb memòria este sábado dará inicio a la XI Fira de l’Oli, que será inaugurada por el director general de Empresas Agroalimentarias de la Generalitat, Joan Gòdia. Por la mañana también habrá una jornada de showcooking a cargo de la cocinera Maria Nicolau.

Por la tarde tendrá lugar la jornada técnica sobre la alimentación y el cáncer de mama y los beneficios del aceite de oliva virgen extra, a la que seguirá la presentación del aceite elaborado en el municipio en la cosecha del 2025-2026 a cargo de Àngels Calvo, jefa del Panell de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. El domingo, una treintena de expositores participarán en la Fira con productos de proximidad y se celebrará la VIII edición de la caminata Entre oliveres.