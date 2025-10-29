Una plaza diseñada para unir generaciones

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sidamon ejecuta la primera fase de la nueva plaza junto al Centre de Serveis, en el emplazamiento donde se ubicaba la antigua escuela de primaria El Timó, con el objetivo de modernizar un ámbito obsoleto y convertirlo en un punto de encuentro intergeneracional.

La intervención, adjudicada a la empresa Garrofé, está valorada en 105.000 euros y se financia mayoritariamente con una subvención de la Generalitat. Las obras estarán listas a finales previsiblemente la semana que viene.

El proyecto contempla la preparación de una gran pérgola (con la colocación ahora de los pilares estructurales), zonas ajardinadas con especies aromáticas, nuevo arbolado para ampliar las áreas de sombra, bancos e iluminación renovada. La plaza se concibe como un espacio de convivencia: para familias con niños, para la gente mayor y clientes de establecimientos próximos.

A medio plazo, el ayuntamiento programa una segunda fase en 2026 con juegos infantiles y otros elementos. La definición final se concretará tras una consulta vecinal, de modo que la configuración del espacio responda a las prioridades de los residentes. El teniente de alcalde y concejal de Obras, Sergi Balcells, subrayó que la plaza “será el jardín del Centre de Serveis y un lugar donde diferentes generaciones puedan compartir tiempo y actividades en condiciones de confort”.