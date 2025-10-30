El pabellón deportivo de Almacellesreabre tras reparar las filtraciones

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almacelles ha podido reabrir el pabellón polideportivo tras finalizar las obras en las que lleva trabajando todo el verano. Se han demorado al encontrar filtraciones en el suelo, que se han tenido que solventar instalando una lámina de aislamiento, según explicó la alcaldesa, Vanesa Olivart. El consistorio agradeció a todas las entidades que utilizan el pabellón, como el Club de Rítmica Almacelles, el Club de Futbol Sala, el Club de Judo, el de Vòlei, y a todas las asociaciones de familias de alumnos (AFA) de los colegios y el Institut Canigó, su paciencia, comprensión y colaboración durante estos días de construcción y reorganización.

Olivart indicó que la demora para reabrir las instalaciones ha hecho que muchos deportistas tuvieran que entrenar en pabellones de localidades próximas, como los de Almenar y Torrefarrera, en el Segrià, y en el de Altorricó, en la Litera. “También se ofreció a Alcarràs, entre otras instalaciones, pero estaban más lejos”, puntualizó. La alcaldesa agradeció la buena disposición de estos consistorios a la hora de ceder sus pabellones “durante este tiempo en el que nos hemos visto obligados a trasladar entrenamientos y competiciones”, remarcó.

Las intervenciones se han intensificado este mes, ya que la empresa adjudicataria reprogramó las actuaciones para tenerlas listas en un plazo de 10 o 12 días. “Nuestra prioridad ha sido siempre asegurar que la obra cumpla con todas las garantías de seguridad y calidad para volver a reabrir el polideportivo”, destacó Olivart. “Se han reparado de forma rigurosa todas las deficiencias que se habían observado”, añadió. Reparar el suelo del polideportivo ya era una actuación prevista por el anterior consistorio gobernado por Junts entre 2021 y 2023. La alcaldesa indicó que el nuevo ejecutivo municipal tras las municipales de hace dos años fue el encargado de mejorar este equipamiento deportivo e incidió en que se rebajaron precios para ejecutarlo, una medida que se ha visto fue contraproducente en el desarrollo de las reformas.

El pasado fin de semana ya se pudo hacer competiciones con normalidad y durante esta semana ya han podido retomar los entrenamientos todos los clubes deportivos. La semana que viene volverán a hacer clases de educación física los alumnos y alumnas del instituto, avanzó Olivart.

Por otra parte, el ayuntamiento ha abordado esta semana la sustitución de 60 contenedores para la recogida de desechos no reutilizables, ya que estaban en mal estado y han sido reemplazados. El ayuntamiento se encarga de este servicio y de la recogida de orgánica y el consell comarcal del papel y cartón, envases y cristal.

Alumbrado público

Por otra parte, el ayuntamiento celebró ayer un pleno extraordinario en el que se aprobó contratar las obras para renovar el alumbrado público, ya que el plazo máximo para abordar los trámites de licitación es el 4 de noviembre si se quiere obtener el préstamo que ofrece el Estado a interés cero de un millón de euros a retornar en un plazo de diez años, explico Olivart.