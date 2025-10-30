Detenida por ‘robar’ 2.000 euros a un fallecido al que cuidó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra arrestaron el martes en Bellvís a una pareja acusada de hacer compras con la tarjeta de un vecino octogenario que había fallecido el pasado agosto. Se da la circunstancia de que la mujer había sido la cuidadora del hombre muerto y tenía las llaves de la vivienda. A la arrestada, de 42 años, y a su pareja, de 46, se les imputan los delitos de robo con fuerza y estafa.

Los arrestos son el resultado de una investigación iniciada a mediados del pasado mes de septiembre, cuando se recibió la denuncia de una persona a la que habían hecho operaciones fraudulentas con la tarjeta de crédito de su expareja, fallecida en agosto. Ante estos hechos, agentes de la Unitat de Investigació de la comisaría de Mollerussa iniciaron las averiguaciones para identificar a las personas que habían hecho extracciones de dinero de la cuenta corriente y habían hecho compras ilícitas con la tarjeta del fallecido.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores, una mujer que había hecho de cuidadora del hombre ahora fallecido y su pareja, quienes aprovecharon presuntamente que tenían las llaves de su antiguo trabajo para acceder al domicilio y sustraer las tarjetas con las que hicieron operaciones fraudulentas valoradas en más de 2.000 euros. El martes por la tarde, alrededor de las 16.50 horas, fueron localizados y arrestado en la calle Raval de Bellvís. Los detenidos, ambos con antecedentes, pasaron ayer a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Balaguer.

A principios de mes, los Mossos detuvieron a una vecina de Mollerussa como presunta autora del robo de joyas en una casa en la que trabajó como limpiadora en 2022. A la mujer ya la habían arrestado en agosto por robar en las casas donde limpiaba y, a raíz de eso, los investigadores destaparon este nuevo caso. También imputaron al joyero al que se las vendía.