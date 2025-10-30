Homenaje al periodismo gráfico en las guerras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Aitona rendirá homenaje al periodismo gráfico en tiempos de guerra en la cuarta edición de las Jornades Robert Capa, que celebrará entre los días 7 y 9 de noviembre. El programa de actividades incluirá conferencias, mesas de debate y una recreación histórica de la Guerra Civil que representará la ofensiva republicana en el Baix Segre en noviembre de 1938. Las fechas elegidas para las jornadas conmemoran este episodio histórico, que documentó el célebre fotoperiodista Robert Capa.

Los actos comenzarán el viernes día 7 con la conferencia Fotoperiodisme en temps convulsos, a cargo de Sandra Balcells en el salón de plenos a las 9.30 para escolares y a las 19.00 para el público en general. Los alumnos de ESO participarán en una visita guiada a la Ruta Capa. El sábado, el periodista Fernando Olmeda y la fotógrafa Sandra Balsells participarán a las 11.00 en el acto Fotògrafes de guerra: ofici i compromís. A las 12.00 tendrá lugar la mesa redonda “Les dones i la guerra”, con Sandra Balsells, Tania Balló, Mónica Bernabé y Rosa Maria Calaf, moderada per Joan-Ramon González.

El domingo se representará a partir de las 11.30 la ofensiva republicana, a cargo del Grup de Recreació Històrica XV Brigada Mixta en colaboración con otras entidades dedicadas a recrear episodios históricos. El historiador Joan-Ramon González ejercerá como guía en esta actividad, que costará 5 euros y requerirá inscripción en las oficinas municipales o bien el mismo día de la recreación.

La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, destacó que estas jornadas forman parte de la apuesta del ayuntamiento para “preservar y difundir la memoria histórica de nuestro país, divulgando la figura de Robert Capa y el papel funamental del periodismo gráfico en tiempos de guerra”. Recalcó que “combinan el análisis de los profesionales y la vivencia”, a través de la recreación histórica y de la Ruta Robert Capa, que recorre escenarios de guerra que fotografió.

El ayuntamiento presentó ayer las jornadas, en un acto con la participación de la alcaldesa, la directora de los servicios territoriales en Lleida del departamento de Justicia, Anna Miranda, el presidente del jurado de los premios Robert Capa, Josep Maria Solé y Sabaté, y el concejal de Educación, Eduard Martín. La Generalitat, la Diputación y el Col·legi de Periodistes colaboran en este evento.