Llamamiento en las grandes ciudades para atraer nuevos vecinos a los pueblos leridanos

Bajo el lema Poble petit, gran vida, la Diputación presentó ayer una nueva edición de su campaña para atraer a personas y familias de las ciudades a pueblos de la demarcación. El objetivo, según explicó el vicepresidente del ente provincial, Agustí Jiménez, es “dar valor a los pueblos pequeños y a su gente” y actuar como “un altavoz para difundir las virtudes de lo que tenemos y lo que somos”. La iniciativa, que se inició en 2024, se refuerza ahora con nuevos testimonios y un anuncio que empezará a emitirse hoy en televisión y en internet.

La campaña busca mostrar las oportunidades que ofrece la vida en el entorno rural y destacar la mejora en cuanto a calidad de vida. Los protagonistas del anuncio son Daniel y Airy, una pareja que, tras años en Barcelona y otras ciudades, decidió mudarse a Les Garrigues y establecerse en Arbeca. “Nuestro hijo puede crecer en un entorno cercano y saludable”, comentó Airy, mientras Daniel subrayó que “en las ciudades cuesta más crear conexiones con las personas, y aquí desde el primer día encontramos una comunidad abierta y con ganas de hacer cosas”. “Siempre hago campaña a mis amigos sobre vivir en Ponent”, dijo.

También forma parte de la campaña Raquel Iglesias, originaria de Cornellà de Llobregat, que se instaló en una masía en Sant Guim de Freixenet para impulsar un proyecto de residencias artísticas. “La gente espera sus 15 días de verano para disfrutar de la naturaleza y aquí podemos hacerlo todo el año”, afirma, y añadió que “en los pueblos hay menos ruido, y esto favorece otras cosas, en mi caso los procesos creativos”. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, cerró el acto destacando que los pueblos ofrecen tranquilidad, salud y comunidad. Animó a ayuntamientos, entidades y vecinos a promover proyectos que generen vida y mantengan el paisaje rural como un espacio activo y sostenible.

Los municipios rurales piden instrumentos de financiación

Las entidades municipalistas FMC, ACM y Micropobles plantearon ayer al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, sus prioridades para desplegar el Estatuto del Municipio Rural: crear un Mecanismo Rural de Garantía alineado con la UE, habilitar fondos específicos y de inversión para los pueblos, impulsar programas de vivienda asequible y protegida, financiar las escuelas rurales, simplificar la normativa administrativa y garantizar la participación activa de los municipios rurales. También reclamaron “consenso político, coordinación interdepartamental y diálogo constante con el mundo local”. “Cada día que pasa es una oportunidad perdida para mejorar la atención y los servicios a nuestros vecinos”, dijo Joan Solà, alcalde de Riner y presidente de Micropobles.