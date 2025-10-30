Colas entre Torre-serona y Lleida por las obras de renovación del asfalto de la carretera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Diputación ha iniciado obras para renovar el pavimento de la carretera LP-9211 entre Torre-serona y Lleida, una actuación que se prolongará durante cuatro meses y que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros. Así lo anunció ayer la corporación provincial, que indicó que, además de reparar el firme, se le aplicará una nueva capa de 5 centímetros para aumentar su durabilidad y se sustituirá la señalización.

Estas obras han provocado este jueves por la mañana largas colas de vehículos en esta vía.

También está previsto instalar nuevos tramos de barreras metálicas de seguridad y mejorar el acceso al camino de Torrefarrera con carriles de aceleración y deceleración para reducir el riesgo de accidentes.

La diputada provincial responsable del área de Servicios Técnicos de la Diputación, Cristina Morón, afirmó que esta intervención “dotará de más seguridad y comodidad” a los usarios de la carretera.