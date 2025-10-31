Detenido en Aitona por robar objetos de la iglesia

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer por la tarde a un joven de Aitona de 34 años como presunto autor del robo en la iglesia de Sant Antolí esta localidad del Segrià el pasado septiembre. El joven forzó la puerta posterior del templo para entrar y dentro arrasó con todo lo pudo llevarse. Entre los objetos sustraídos había artículos litúrgicos del altísimo valor, como copas y cálices utilizados para las celebraciones de las misas, la copa de la Eucaristía, copones y la patena. Durante la investigación también se encontró el sagrario forzado y saqueado. Los Mossos d'Esquadra asumieron la investigación e iniciaron diligencias durante las cuales, a lo largo del este mes, han ido siguiendo varias pistas que les ha permitido identificar al autor del robo. Finalmente, han sido las huellas dactilares del joven de la localidad la pista definitiva que ha llevado a la policía catalana a detenerlo.

Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que de momento no se han hallado ninguno de los objectos sustraídos en el templo de Aitona el pasado septiembre, de un valor incalculable, tanto económico como espiritual y cultural para la localidad.

El saqueo en la iglesia de Sant Antolí causó gran indignación en el municipio cuando se conocieron los hechos al considerar que se había producido una profanación de la Eucaristía y del templo.