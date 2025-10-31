El consell aprueba aumentar un 2% la tasa de residuos el año que viene

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Segarra subirá un 2% la tasa de gestión de residuos en 2026 y los vecinos pasarán de pagar 152,39 a 155,45 euros anuales por vivienda. Por otra parte, la tasa de precios públicos se incrementará un 10%. Así se aprobó en el pleno del miércoles por 15 votos a favor y la abstención de SiF. Según el conseller de gestión ambiental, Josep Maria Mallol, el aumento del 2% está vinculado a los costes del incremento de entrada de fracción resto en el vertedero comarcal y puntualizó que el aumento está por debajo del IPC.

El presidente del consell, Ramon Augé, explicó que están trabajando en la redacción del nuevo contrato del servicio de residuos, ya que el actual termina en 2026, aunque probablemente deberá prorrogarse un año. En un futuro contemplan implementar una tasa variable en función de la generación de residuos y bonificar a aquellas personas que reciclen correctamente. El presidente del consell señaló que con el modelo actual, no tienen “indicadores suficientemente fiables”.

En el pleno, Xavier Rosell, concejal de Junts en Montoliu de Segarra, tomó posesión como nuevo conseller comarcal en sustitución de Ramon Trullols, alcalde de Talavera, que renunció al cargo.