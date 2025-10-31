SEGRE

Mollerussa estrena la nueva oficina de recaudación de tributos

Las obras han adaptado un espacio de 105 metros cuadrados. - A.M.

Redacció

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, inauguró ayer la nueva oficina de recaudación de tributos de la Diputación en la capital del Pla. La corporación tiene actualmente 10 oficinas repartidas por el territorio con una red que “permite la proximidad con la ciudadanía y los ayuntamientos”, dijo Talarn. Las obras, que han contado con un presupuesto de 133.554 euros, han permitido adecuar el local para ofrecer un espacio más funcional y accesible.

