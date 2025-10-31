Un pueblo de Lleida regala 15.000 kg de leña a los vecinos: “¡se está agotando!”

El ayuntamiento de Ponts ha decidido repartir gratuitamente entre los vecinos más de 15.000 kilos de leña generados durante la limpieza del curso del río Segre a su paso por la localidad. La actuación, solicitada por el consistorio para prevenir crecidas y ejecutada por la Agencia Catalana del Agua (ACA), ha consistido en la retirada de vegetación y la poda de árboles en un tramo de curso de 2 km. Los trabajos se iniciaron a principios de octubre y acabarán dentro de una semana.

El alcalde de Ponts, Josep Tàpies, explicó que este tipo de material forestal acostumbra a ser gestionado por empresas o los ayuntamientos, pero en esta ocasión se ha optado por ofrecerlo directamente a los vecinos. “Queremos que aprovechen este recurso de manera directa, ya que de lo contrario, se tendría que triturar”, dijo. Según Tàpies, la empresa encargada de la limpieza del curso del río deposita la leña al lado del camino y los interesados pueden acudir personalmente a recogerla hasta agotar las existencias. “la leña se está agotando rápido y casi ya no queda”.

El alcalde recordó que esta no es la primera vez que se impulsa una iniciativa de este tipo. “El año pasado también ofrecimos la leña resultante de las tareas de poda que llevamos a cabo desde el consistorio en el camino de Sant Pere, un tramo del acceso de Torreblanca y al canal,” dijo.