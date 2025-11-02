Más de cien paradas en la 24ª Fira dedicada al ‘codony’ y sus derivados

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de cien paradas y un amplio abanico de actividades dirigidas a todos los públicos protagonizaron ayer la 24ª edición de la Fira del Codony de Tremp que “se ha consolidado en el calendario ferial del territorio y es una de las más esperadas del otoño”, según explicaron fuentes municipales. La afluencia de visitantes fue muy elevada a lo largo de todo el día y tanto los asistentes como los expositores valoraron muy positivamente el desarrollo del certamen que combina tradición, gastronomía y cultura popular.

La mañana comenzó con un almuerzo popular donde se pudieron degustar los sabores típicos de la Fira, el allioli de codony, la llonganissa amb pa torrat y el vino de la Conca de Tremp, además de celebrarse al 16ª Cursa popular Antoni Camarasa. También tuvo lugar el 24º Concurs d’Allioli de Codony con catorce propuestas que competían.

El productor y charcutero Jaume Badia condujo el taller de elaboración de allioli de condony, abierto a todos los que quisieron participar, mientras que la reconocida chef Ada Perellada ofreció una demostración de cocina que fue seguida por un amplio número de visitantes, con recetas en las que los productos locales y la versatilidad del membrillo en la gastronomía fueron los protagonistas.

Por la tarde la jornada continuó con el espectáculo familiar El Somni d’un pardal a cargo de Circ Pànic, y con un pasacalles de los Gegants de Tremp acompañados por la Colla Xiragalls de la capital del Jussà y los castellers Malfargats del Pallars, que llenaron las calles de ambiente festivo. La Fira del Codony pretende ser una extensa muestra de los alimentos del Jussà y, además del típico allioli de codony, promocionar todos sus derivados como el codonyat, licores, cervezas, pasteles y otros muchos productos, entre ellos miel, aceite y vinos de gran calidad, remarcaron las mismas fuentes. También hubo paradas de cosmética, moda y bisutería.

Un certamen único en el territorio leridano

La Fira del Codony de Tremp es la única de Lleida y puede que de Catalunya dedicada a este fruto tan característico y también desconocido, indicaron los responsables del certamen. Por eso, es una feria que destaca por su singularidad y tiene identidad propia aunque apuesta también por la promoción de la ciudad y de todos sus sectores económicos.