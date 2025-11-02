Nuevo impulso al Estatuto de Municipios Rurales

El Palau de la Generalitat acogió el pasado jueves una nueva reunión de Eines de Repoblament Rural para seguir avanzando en la implementación del Estatuto de los Municipios Rurales de Catalunya. Los representantes locales fijaron cuatro ejes prioritarios para orientar el desarrollo del Estatuto: adaptar la normativa urbanística a la realidad de los pequeños municipios; garantizar el acceso y la rehabilitación de viviendas para frenar la despoblación; mejorar los servicios a la ciudadanía para asegurar la igualdad de oportunidades, y simplificar los trámites administrativos para facilitar la gestión local. El coordinador de Eines y alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, destacó la voluntad de trabajar “codo con codo con el Govern” para transformar las propuestas en medidas concretas, aportando soluciones desde el territorio con rigor y espíritu constructivo. Por su parte, Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya y portavoz de la entidad, subrayó que Eines reafirma su papel como interlocutor sólido del mundo rural catalán, comprometido con hacer del Estatuto una herramienta real para la equidad territorial y la cohesión del país.