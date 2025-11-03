Buscan un conductor que ha chocado esta mañana contra varios vehículos en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un conductor ha provocado un accidente en la Ronda Sant Pere de Mollerussa este lunes mañana, causando daños a varios vehículos estacionados. Según han informado a SEGRE testigos presenciales y la Guàrdia Urbana de Mollerussa, el conductor circulaba a alta velocidad cuando ha perdido el control del vehículo y se ha estampado principalmente contra un coche aparcado, provocando posteriormente otros daños en más vehículos.

En total ha impactado contra tres coches, uno a la altura de la calle Doctor Fleming, y los otros dos a la altura de la calle Orient, todos en la ronda de Sant Pere.

Los agentes de la Urbana, que disponían de la descripción y la matrícula del vehículo implicado en el incidente, lo han encontrado en la plaça Sant Jaume, y están llevando a cabo la búsqueda del conductor, que ha abandonado el lugar de los hechos después del incidente. Un vecino de la zona ha explicado que el conductor "ha parado en seco, ha girado y después se ha marchado por otro carril".

Investigación en curso

La investigación está centrada ahora al localizar el conductor del vehículo que, según varios testimonios, conducía de manera temeraria en el momento del accidente. Las autoridades han recogido varias pruebas y testimonios en el lugar de los hechos para aclarar las circunstancias exactas del incidente.