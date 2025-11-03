Éxito de los talleres para jóvenes del Urgell

Foto de grupo de los participantes en el taller de decoración de pasteles que tuvo lugar en Tàrrega. - OFICINA JOVE DE L’URGELL

Los jóvenes del Urgell están más activos que nunca gracias a la variada y amplia programación de propuestas que impulsa la Oficina Jove de la comarca. Talleres y actividades itinerantes están logrando una alta participación entre los jóvenes, que encuentran en estas iniciativas una alternativa de ocio saludable, creativa y social.

Los talleres itinerantes por la comarca no solo acercan actividades a lo diferentes pueblos, sino que también permiten a los jóvenes conocer y disfrutar de otros municipios mientras comparten experiencias. Entre las actividades más recientes destaca el taller de decoración de pasteles, que tuvo lugar el pasado 24 de octubre en el antiguo matadero de Tàrrega, a cargo de Mirela Mihasan. En esta sesión, los asistentes pudieron aprender técnicas y trucos para dar un estilo único a sus creaciones y conseguir resultados de auténtica revista. El pasado mes de octubre, el programa también llegó a Sant Martí de Maldà, donde se impartió un taller de elaboración de jabón artesanal. El próximo 7 de noviembre, El Talladell acogerá un nuevo taller dedicado a la cocina japonesa, donde los participantes elaborarán platos como gyozas, yakisoba y ramen.

Con este tipo de propuestas, la Oficina Jove del Urgell busca fomentar el encuentro entre jóvenes, ofrecer espacios de aprendizaje práctico, promover un ocio responsableque ayude a desconectar de las redes sociales y fortalecer vínculos.