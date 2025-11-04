Cada municipio deberá incorporar un cupo de energía solar o eólica que fijará la Generalitat

Cada municipio de Catalunya deberá incorporar una superficie mínima para instalar paneles solares o molinos de viento, un cupo que establecerá la Generalitat a partir de enero de 2027. En esta fecha está prevista la aprobación y entrada en vigor del plan territorial sectorial (plater) que deberá regular la distribución de centrales fotovoltaicas y eólicas en todo el territorio catalán. Establecerá objetivos de energías renovables para cada localidad y los ayuntamientos deberán incluirlos en su planificación urbanística.

Los ayuntamientos tendrán la obligación de delimitar terrenos para el despliegue de energías limpias, pero podrán elegir dónde situarlos, dentro de áreas que la Generalitat considere aptas para acoger centrales solares o eólicas. La planificación del Govern dará prioridad a instalar paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificios, espacios degradados como antiguas canteras o que hayan sufrido impactos previos, como márgenes de carreteras.

Sin embargo, el Ejecutivo catalán estima que estas superficies no bastarán por sí solas para alcanzar en 2050 el objetivo de un modelo energético basado al 100% en fuentes renovables. Calcula que para ello será necesario ocupar el 1,2% de todo el territorio catalán, con 314 kilómetros cuadrados para centrales solares y 69 para parques eólicos. Los primeros estudios del plater establecen áreas prioritarias para molinos de viento que abarcan 5.791 Km2 y otras para centrales solares que suman 3.362. Gran parte de ellas están en Lleida (ver mapas).

Frente a la concentración de zonas prioritarias en el Segrià, Les Garrigues, el Urgell y la Segarra, otros territorios leridanos como Aran y las comarcas del Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça prácticamente carecen de ellas. Fuentes de la Generalitat puntualizaron que el plan incluirá objetivos de energías renovables para todos los municipios, que variarán en función de factores como su tamaño o la capacidad para generarla, entre otros. Asimismo, las instalaciones solares y eólicas ya existentes en cada localidad se restarán de su cupo de energías limpias.

Los objetivos para cada municipio están aún por concretar. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la directora del Institut Català de l’Energia, Anna Camp, presentaron ayer los estudios preliminares del plan ante presidentes de consells comarcals. El Govern lo sacará a información pública en 2026 y buscará consenso con los entes locales y el sector de las renovables para aprobar el texto definitivo. Paneque indicó que el plater prevalecerá si es incompatible con la delimitación que han aprobado ya diferentes municipios para poner coto a centrales solares y eólicas. No obstante, valoró que esta planificación ayudará a los ayuntamientos a regular la implantación de energías renovables.