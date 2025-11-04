El alcalde de Naut Aran, condenado por levantar la falda y acosar a una joven

La magistrada del juzgado de lo Penal número 3 de Lleida condenó ayer in voce al alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela Nieto (Convergéncia Aranesa), por un delito de abuso sexual por acosar y levantar la falda a una joven en una discoteca de Vielha en junio de 2022. Ruiz-Canela reconoció los hechos y fue condenado en un juicio de conformidad que se celebró ayer al mediodía tras el acuerdo previo que alcanzaron la Fiscalía, la defensa y la acusación particular.

Ruiz-Canela, condenado como autor de un delito de abuso sexual, aceptó el pago de una multa de 3.240 euros —a razón de seis euros diarios durante 18 meses-, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima (a su vivienda, lugar de estudios o de trabajo) y de comunicarse con ella por cualquier medio durante los próximos cuatro años y la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante tres años. Además, indemnizará a la joven con 15.000 euros por los daños morales ocasionados. Al ser un juicio por conformidad se evitó que la víctima tuviera que declarar como testigo.

Los hechos ocurrieron hace más de tres años, concretamente a principios de junio de 2022, en una discoteca de la capital de la Val d’Aran. Se considera probado que el ahora condenado acosó y levantó la falda a una joven cuando esta bailaba en la discoteca. Los hechos fueron grabados en un vídeo que circuló entre numerosos vecinos de Aran y también presenciados por varias personas. La joven, harta de ser molestada por el alcalde, pidió que la filmaran para demostrar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes se ve César Ruiz-Canela acercándose a la mujer y, de manera sorpresiva, le levanta la parte delantera de la falda en contra de su voluntad. Tras trascender la denuncia, hubo críticas de la oposición. El condenado es alcalde de Naut Aran desde junio de 2007.

Ruiz-Canela no dimite y la oposición le exige que lo haga

El alcalde de Naut Aran aseguró tras conocerse la sentencia que no se plantea dimitir ni abandonar su cargo. Ruiz-Canela afirmó que “se me ha juzgado como persona, en ningún momento como político”, y destacó que “estoy contento porque no hemos ido a juicio y mi oferta ha sido aceptada”. Según explicó, el caso se remonta a hace más de tres años y medio y expresó su deseo de “dar por cerrado el asunto”. Fuentes de su partido (Convergéncia Aranesa) declinaron hacer declaraciones. Desde la oposición, Unitat d’Aran reclamó su dimisión inmediata. Su portavoz, Marc Tarrau, argumentó que “ha quedado demostrado que hubo abusos sexuales, por lo que no debería ostentar ningún cargo público ni estar al frente de ninguna institución”. Cabe recordar que el primer edil ya fue condenado en 2011 a pagar 1.350 euros y a la retirada del carné durante 10 meses por conducir ebrio y por desconsideración hacia los agentes que le hicieron la alcoholemia. Ni la condena entonces ni los hechos que han motivado esta condena impidieron que Ruiz-Canela se presentara a las elecciones y ganara con mayoría absoluta en dos ocasiones.