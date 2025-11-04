Reconoce que clavó dos veces un cuchillo de cocina a su pareja en Vielha

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha juzgado este martes por la mañana a un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en Vielha el 18 de enero de 2024. El acusado, que está en prisión preventiva, ha reconocido los hechos y ha dicho que aquel día había bebido mucho. Por su parte, la víctima ha explicado que estaba fregando los platos cuando su pareja le clavó un cuchillo de cocina en el abdomen y en la espalda. Tuvo que ser intervenida y estuvo ocho días hospitalizada.

La Fiscalía y la defensa han llegado a un acuerdo y han solicitado la misma condena: siete años y medio de prisión y siete años y medio de libertad vigilada. Inicialmente, el Ministerio Público pedía una condena de 14 años de prisión, pero le ha aplicado la eximente incompleta de encontrarse bajo los efectos del alcohol y también que ha reconocido los hechos.

En el último turno de palabra, el acusado ha dicho: “Me declaro culpable, pido perdón a la víctima, a sus y mis hijas. No era consciente pero cometí un error y estoy aquí para pagarlo”. Ahora la Audiencia tendrá que dictar sentencia.