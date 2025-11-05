Detenido en Mollerussa por amenazar al conductor del autocar que lo hizo bajar por no tener billete

Publicado por redaccióN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes pasado a un hombre de 37 años en la estación de Mollerussa como presunto autor de un delito de amenazas y daños. El individuo fue identificado cuando viajaba en tren en dirección a Lleida, después de haber protagonizado días atrás un violento incidente cuando amenazó y causó destrozos a un autobús.

Los hechos sucedieron a las 15.40 horas del 30 de septiembre, cuando el conductor de un autobús de línea regular que cubría el trayecto hasta Lleida obligó a bajar a un pasajero que no disponía de billete válido. Ante esta situación, el hombre reaccionó de manera agresiva, profiriendo amenazas contra el conductor e intentando agredirlo físicamente. Su violenta reacción culminó cuando empezó a propinar patadas en la puerta del vehículo hasta inutilizarla completamente.

A raíz de la denuncia presentada por el conductor, los agentes de la Unidad de Investigación de Mollerussa iniciaron las gestiones pertinentes que permitieron identificar al presunto autor. Los daños causados al vehículo fueron peritados posteriormente, estableciéndose una valoración económica de 1.500 euros para la reparación de la puerta estropeada.

Detención durante un control rutinario en transporte ferroviario

La detención se produjo el lunes, aproximadamente a las 16.25 horas, cuando una patrulla de mossos que realizaba tareas de vigilancia en el transporte ferroviario reconoció al sospechoso viajando en un tren con destino a Lleida. Al llegar a la estación de Mollerussa, los agentes lo identificaron y lo detuvieron por los delitos de amenazas y daños.

Después de prestar declaración en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollerussa, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.