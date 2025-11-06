Alcoletge y Lleida pactan ampliar sus polígonos para atraer inversiones y nuevas empresas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alcoletge impulsará una importante ampliación de su suelo industrial en el marco de un proyecto conjunto con la Paeria de Lleida, que será presentado en diciembre a la Generalitat. Los alcaldes de ambos municipios, Josep Maria Gras y Fèlix Larrosa, han cerrado un acuerdo que busca promover el desarrollo económico y el equilibrio territorial entre las dos localidades vecinas.

El plan contempla la creación de un nuevo sector industrial que incluirá la ampliación del polígono de Alcoletge y la consolidación del polígono del Segre en Lleida. En total, se prevé habilitar cerca de 900.000 metros cuadrados de suelo, de los cuales aproximadamente 500.000 m² estarán disponibles como parcelas netas destinadas a la instalación de nuevas empresas. Esta actuación pretende atraer nuevas actividades productivas y generar oportunidades laborales en la zona.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha ofrecido a Alcoletge la colaboración de la oficina Invest in Lleida, para facilitar la captación de inversiones y reforzar la competitividad industrial conjunta. Según ambos alcaldes, esta alianza permitirá ofrecer a los potenciales inversores un espacio bien comunicado y con servicios modernos. El proyecto también contempla nuevos accesos directos a las carreteras Ll-11 y C-13, lo que facilitará la movilidad y la logística de las empresas que se establezcan en este eje industrial, clave para potenciar la economía de ambos pueblos.