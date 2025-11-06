La Generalitat tampoco asume el camino de Bellaguarda a Els Torms

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Generalitat tampoco asumirá el camino de Bellaguarda a Els Torms. Así lo trasladó la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, a los alcaldes de Els Torms, La Granadella, Bellaguarda, Torrebesses, El Cogul y Granyena, que la pasada semana se reunieron con ella para exponerle su reclamación para que Govern o Diputación se quede con esta vía. Alcaldes de la zona sur de la comarca rechazan llevar a sus respectivos plenos el convenio entre la Diputación y la Generalitat para desarrollar el llamado Eix de Les Garrigues, que debe vertebrar la red viaria comarcal con la reforma de tres vías. El principal escollo es que uno de los tres tramos del proyecto, el camino de Els Torms a Bellaguarda, cuenta con 2,7 millones para reforzar el firme y los elementos de seguridad, sin que se plantee convertirlo en una carretera, y seguirá como camino municipal, por lo que su mantenimiento dependerá de los ayuntamientos. Los otros dos tramos quedarán en manos de Diputación y Generalitat. Contemplan transformar el camino de Torrebesses a Castelldans en carretera de la red comarcal de la Generalitat (11,7 millones) y reformar la C-233 entre La Granadella y El Soleràs (4 millones). La Diputación también rechazó asumir este tramo.