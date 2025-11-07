En marcha otra fase de ampliación del cementerio

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona ha iniciado esta semana las obras de la segunda fase de remodelación y ampliación del cementerio municipal. El alcalde, Jaume Ars, explicó que se llevarán a cabo dos actuaciones. Por un lado, está prevista la ampliación de la parte nueva del camposanto con la construcción de 156 nichos y 120 columbarios, un umbráculo y un almacén auxiliar así como la habilitación de un nuevo acceso desde la parte antigua hasta la moderna por la capilla, hecho que servirá también para dejar inutilizado el acceso lateral. Esta actuación se ha adjudicado a Cozubic Constructora por un importe de 307.509,63 euros. Por otro lado, está previsto sustituir las cubiertas de fibrocemento del antiguo cementerio e instalar unas nuevas para evitar las filtraciones de agua. La actuación también contempla la mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales. Estas obras se han adjudicado a Ilerbimen SL por 161.535 euros. Los trabajos de las dos fases se alargarán aproximadamente tres meses.Cabe recordar que en la primera fase de reforma del cementerio, el consistorio adquirió un terreno de 2.173 metros cuadrados, se construyó el muro que delimita este nuevo recinto y se adecuó el interior. Con la ampliación, el cementerio ocupará 6.944 m2.