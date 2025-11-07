Multará a dueños de perros que no lleven bolsas para recoger las heces

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Solsona multará a los dueños de perros que los saquen a pasear sin llevar consigo bolsas para recoger las heces de los animales ni botellas de agua para diluir los orines. Así lo anunció el consistorio, que indicó que, a partir del lunes y hasta final de mes, agentes de la Policía Local verificará que los propietarios de canes cumplan con estos requisitos, establecidos desde enero de 2023 en la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos de la capital del Solsonès. Esta norma tipifica como faltas graves no llevar lo necesario para limpiar las deposiciones de los perros y prevé imponer a los infractores multas cuyo importe puede oscilar entre los cien y los 600 euros.