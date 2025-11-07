Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Puigverd de Lleida, Úrsula Barrufet, y varios concejales, el jefe de los Mossos d'Esquadra en el Segrià, Xavier Ribelles, y jóvenes de la localidad se reunieron ayer para abordar la mejora de la seguridad en fiestas y verbenas para evitar sucesos como el apuñalamiento que estuvo el fin de semana pasado. Se plantean adoptar medidas como incrementar la iluminación, utilizar detectores de metales o solicitar la documentación.

El incidente tuvo lugar a las 6.00 horas de la mañana del domingo, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de una pelea entre unas diez personas en el municipio. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron a un menor herido que fue trasladado inmediatamente al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fuentes solventes indicaron que el joven recibió una puñalada por la espalda que le perforó un pulmón, aunque su vida no corre peligro.

Avances en la investigación policial

Los Mossos d'Esquadra consiguieron detener pocas horas después a un menor también de 17 años, presuntamente relacionado con la agresión. Paralelamente, siguen recogiendo testigos de personas que podrían haber presenciado los hechos para determinar con exactitud las causas de la pelea e identificar a todos los participantes.