60.000 personas exigen más penas a menores tras el crimen en Tàrrega

La recogida de firmas impulsada por la familia del joven de 18 años que murió apuñalado en Tàrrega el pasado agosto por un adolescente de 17 años ya acumula cerca de 60.000 apoyos en la plataforma Change.org. Los familiares reclaman cambios en la Ley del Menor para imponer penas más severas en delitos graves. “Nos resulta incomprensible que actos tan atroces, como el uso de armas blancas o las violaciones, no sean considerados con la seriedad que merecen debido a la edad del ofensor”, según constatan en un escrito publicado en la plataforma.

“Si una persona con 16 o 17 años es capaz de matar, agredir con arma blanca o violar está demostrando que es adulta y tiene que asumir las consecuencias de sus actos, de modo que reivindico que sea condenada a la misma pena que un adulto ingresando a prisión, pero en un módulo específico”, argumenta la madre del fallecido, Silvia Guerrero. “A Juan no le gustaban las injusticias, y ahora queremos que se le haga justicia”, comenta su madre.

A mediados del pasado octubre, la petición de la familia en la plataforma contaba con más de 42.000 apoyos. Actualmente, cuenta con un total de 58.110, lo que quiere decir que en menos de un mes han conseguido reunir más de 16.000 firmas. Para conseguir su objetivo necesitarán unas 500.000.

La ley en España

Actualmente, la Ley del Menor en España establece un régimen especial para los infractores menores de 18 años. Este hecho, en muchos casos, acaba evitando penas severas aun cuando los delitos que cometen se califican como extremadamente graves. La madre de Juan, que vive en Vilagrassa, reclama que “la ley se adapte a la gravedad del delito, no solo a la edad del agresor”.

La víctima era conocida por ser un joven pacífico, alejado de conflictos. Una “tonta y puntual” discusión entre dos familias terminó con una tragedia el pasado 21 de agosto. Los hechos tuvieron lugar a las 1.06 horas en la entrada del portal de un bloque situado en el número 89 de la calle Sant Pelegrí. Cuando la familia supo lo ocurrido, “nos fuimos corriendo al hospital donde pasadas las 12.00 horas nos informaron que estaba en quirófano, hecho que nos dio esperanzas, pero en realidad le estaban haciendo la autopsia porque había fallecido a las 3.59 horas”. Dado que el detenido es menor, primero debía quedar a disposición de la Fiscalía de Menores. Fue trasladado a la comisaría de los Mossos de Cervera y después, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores en Lleida, en el Canyeret.